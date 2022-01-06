سلاح الجو التركي يجدد قصف مناطق شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات المقاتلة التركية، يوم الخميس، قصفها لمناطق شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، مخلفة أضراراً مادية.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "الطائرات التركية قصفت عصر اليوم، جبل متين المطل على قريتي سركلي وسكيرى في منطقة نهيلي شرقي قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني".

واشار الى ان "حجم الاضرار الناجمة عن القصف لم تُعرف لغاية الان".

وكان الجيش التركي قد قصف بالمدفعية يوم الاحد الماضي، محيط قرية هرور بناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، يعتقد تواجد عناصر من حزب العمال المناوئ لأنقرة فيها.