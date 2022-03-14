سكرتير اتحاد علماء الدين الاسلامي يصف قصف اربيل بـ"الجريمة الكبرى"

شفق نيوز/ أعرب سكرتير اتحاد علماء الدين الإسلامي في العالم علي قر داغي، اليوم الاثنين، عن إدانته للقصف الصاروخي الذي تعرضت له اربيل عاصمة اقليم كوردستان، عادا اياه "جريمة كبرى".

وكتب قرداغي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وطالعته وكالة شفق نيوز، تغريدة أدان فيها القصف الصاروخي لمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مؤكدا انها "جريمة كبرى".

واضاف ان الجريمة الكبرى طالت اقليم كوردستان وان القصف الصاروخي الحق اضرارا كبيرة باستقرار الإقليم، مبينا أنه محاولة لخلق الفوضى ليستمر الطامعون الدوليين و الاقليميين في إهراق الدماء".