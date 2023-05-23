سكرتيرة برلمان كوردستان تعلق على تصريحات نواب الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ علق المكتب الإعلامي لسكرتيرة برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على تصريحات نواب من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

‏وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الجلسة الأخيرة لبرلمان كوردستان وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صدرت عدة تصريحات وتصرفات غير لائقة وبعيدة عن الآداب والأخلاق البرلمانية من قبل بعض أعضاء البرلمان من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد سكرتيرة البرلمان منى قهوجي".

واضاف "نعلن للرأي العام أن سكرتيرة البرلمان في الهيئة الرئاسية أدت دوراً قانونياً بالكامل ووافقت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات وذلك من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية في اقليم كوردستان وحمايتها من الدخول في فراغ قانوني وإجراء الانتخابات في موعدها".

‏وأكد ان "تصريحات وتصرفات العدد القليل من نواب كتلة الاتحاد الوطني لا قيمة لها بالنسبة لسكرتيرة البرلمان ولن تصبح عائقا أمام الالتزام بالقوانين المعمول بها وحماية كيان الإقليم".