سكان مجمع في السليمانية يطالبون بحقوقهم.. صور

شفق نيوز/ نظم سكان مجمع "سرجيا" في مدينة السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تعبيراً عن استيائهم من تدهور الخدمات العامة في المجمع، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن التقصير.

وجاءت هذه الوقفة بعد تزايد الاستياء من تردي الأوضاع الخدمية والإنشائية في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، قالت شنه علي، ممثلة حي سرجيا، إن "مجمع سرجيا يضم أكثر من 2000 عائلة تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية التي تم الاتفاق عليها في الماستر بلان للمشروع، إلا أن الكثير منها لم يتم تنفيذه على أرض الواقع."

وأكدت علي أن "الشركة المنفذة للمشروع قد استوفت كافة المستحقات المالية من السكان مقابل تلك الخدمات التي كانت موجودة في المخططات الأصلية، ولكن تم تغيير الخارطة والتصميم العمراني بإضافة 9 بنايات جديدة غير متوافقة مع الخطة الأصلية."

وأشارت المتحدثة إلى أن "الشوارع قد تم تبليطها بمادة الأسمنت الرديئة، بالرغم من أن المخططات الأصلية كانت تشير إلى استخدام مادة القصير الممتازة، مما أدى إلى تدهور معظم الطرق. كما يفتقر المجمع إلى الإنارة الليلية والمساحات الخضراء التي كانت ضمن المخطط الأولي."

ودعت شنه علي في ختام حديثها "الجهات المختصة للتدخل العاجل ومحاسبة المقصرين، وتنفيذ الوعود التي تم تقديمها لسكان المجمع."

يُذكر أن مجمع سرجيا في السليمانية هو أحد المجمعات السكنية الحديثة التي تم التخطيط لها لتوفير بيئة سكنية متكاملة للسكان، ورغم الوعود بتوفير خدمات متعددة من إنارة، ومساحات خضراء، وطرق متينة، إلا أن سكان المجمع يعانون من نقص حاد في هذه الخدمات، مما دفعهم لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية.