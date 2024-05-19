سكان قرية كوردية يتحدون للتخلص من كهرباء المولدات نحو الطاقة البديلة.. صور

شفق نيوز/ في خطوة تهدف إلى توفير مصادر طاقة بديلة، قام سكان قرية تربسبي التابعة لقضاء بردرش شرق محافظة دهوك بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في قريتهم، كبديل للطاقة الكهربائية التقليدية الناتجة عن المولدات.

ويقول عادل تربسبي (أحد وجهاء القرية)، لوكالة شفق نيوز، إن جميع سكان القرية والبالغ عددهم نحو 35 عائلة، استغنوا عن كهرباء المولدات واعتمدوا على الطاقة الشمسية كبديل، موضحا أن الأسباب التي دفعتهم إلى هذه الخطوة تتضمن ارتفاع تكلفة أمبير كهرباء المولدات والنقص في الكهرباء الوطنية وخاصة في فصل الصيف.

وفي سياق متصل قال محمد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الطاقة نظيفة وامنة، وجميع اهالي المنطقة اتخذوا هذه الخطوة"، مبينا "لدينا كهرباء طوال 24 ساعة وتكلفة تركيب الطاقة الشمسية تتراوح بين 1500 إلى 2500 دولار وهذا مناسب لنا".

من جانبه، قال اسامة علي وهو مهندس كهربائي، أن "أجواء إقليم كوردستان ملائمة جدا للحصول على الطاقة الشمسية بسبب وفرة أشعة الشمس خلال النهار وذلك يعود الى الطبيعة الجغرافية للمنطقة"، مؤكدا لوكالة شفق نيوز، على "أهمية الحصول على بيئة نظيفة والتخلص من الغازات السامة الناتجة عن المولدات الكهربائية".

بهذه الخطوة، يطمح سكان قرية تربسبي الى تحقيق استدامة بيئية واقتصادية وتحسين جودة الحياة في قريتهم.