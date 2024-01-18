سكان دهوك يخرجون بتظاهرة كبيرة دعماً لأربيل.. صور

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تظاهرة كبيرة تندد بالقصف الايراني على اربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة انطلقت صباحا من أمام رئاسة جامعة دهوك الى بارك خاني في وسط المدينة.

وبين أن آلاف المواطنين شاركوا في التظاهرة رافعين شعار تنديد واستنكار للقصف الإيراني الصاروخي على اربيل.

وفي اربيل، طالب تجمع ديني كوردستاني، المجتمع الدولي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بإيقاف الهجمات على إقليم كوردستان، واصفين الهجمات التي طالت مدينة أربيل بأنها "غير إنسانية" وجاءت من دولة "تدعّي انها دينية".

والاثنين الماضي 16 كانون الثاني، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وتبنى الحرس الثوري تلك الضربات، وقال إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة.