سكان دربنديخان يواصلون احتجاجهم لليوم 28 على التوالي لتوفير الخدمات (صور)

شفق نيوز/ يواصل سكان قضاء دربنديخان التابع لاقليم كوردستان، يوم الاثنين، احتجاجهم لليوم الثامن والعشرين على التوالي بسبب نقص الخدمات في مناطقهم ويطالبون الحكومة والأطراف المعنية بتلبية مطالبهم.

وقال شمال احمد، احد المحتجين، لمراسل وكالة شفق نيوز، انهم يتظاهرون منذ 28 يومًا بسبب نقص مياه الشرب والكهرباء وسوء الطرق والخدمات الأخرى.

واضاف "لقد نصبنا خياماً فى السوق وسنستمر باحتجاجنا حتى يتم تنفيذ مطالبنا جميعها، ونطالب حكومة الاقليم والجهات المعنية بتلبيها".

واشار شمال إلى أن "قائممقام قضاء دربنديخان أعلن في 14 من الشهر الجاري أنهم قرروا توفير ساعتين إضافيتين من الكهرباء لمواطني القضاء وقررت الحكومة تخصيص ميزانية لتنظيف مصادر مياه الشرب، إلا أننا مستمرون باحتجاجنا لتنفيذ جميع المطالب".