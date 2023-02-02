سكان دربنديخان ينظمون اعتصاما مفتوحاً.. صور

شفق نيوز/ نظم مواطنون من سكان قضاء دربنديخان جنوب السليمانية، اعتصاما مفتوحا وسط المدينة للمطالبة بالخدمات الأساسية .

وقال "أبو مريوان"، وهو أحد المعتصمين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن مواطنين دربنديخان خرجوا منذ (مساء الأربعاء)، لتنظيم هذا الاعتصام الذي سيستمر ليلا ونهارا احتجاجا على قلة ورداءة الخدمات، مبيناً أن قضاء دربنديخان من الأقضية المنسية بالنسبة للخدمات، فالكهرباء سيئة، والماء غير صالح للشرب رغم وجود سدين كبيرين في القضاء .

واشار الى ان اغلب طرق القضاء غير معبدة وتحتاج إلى ترمير، والكثير من أهالي القضاء راحوا ضحية الحوادث المرورية بسبب سوء الطرق، مضيفا أن أحوال الشباب في حال سيء فلا توجد تعيينات أو فرص عمل، حيث بات القضاء ضحية للصراعات السياسية، وفق قوله .

وأوضح "أبو مريوان"، انهم قاموا بنصب الخيام وتوفير الطعام للمعتصمين الذين يرابطون في أماكن الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة .