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سقوط 8 ضحايا في حادث مروّع بأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-07T18:25:26+0000
سقوط 8 ضحايا في حادث مروّع بأربيل

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم مديرية مرور محافظة اربيل فاضل حاجي، يوم الاربعاء، سقوط ثمانية ضحايا بين قتيل وجريح في حادث سير مروّع بين ثلاث سيارات. 

وكتب حاجي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الحادثة حصلت في الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء، على طريق جزنيكان – زرارتي وهو طريق ذو اتجاهين، عندما حصل تصادم بين ثلاث سيارات من انواع بي ام خصوصي وبيك اب حمل (دبل قمارة) وسيارة تاكسي صالون، مبينا ان الحادث اسفر عن مصرع شخص واحد واصابة سبعة اخرين مع حصول اضرار مادية كبيرة في السيارات الثلاث.

واشار  حاجي الى ان سبب وقوع الحادث يعود لمحاولة اجتياز قام بها سائق سيارة البي ام خصوصي وكانت هذه المحاولة الخاطئة سببا في عدم تمكنه من العودة الى اتجاهه فقام بالاصطدام بسيارة الاجرة التاكسي التي كانت تسير امامه فانقلبت السيارة واصطدمت بسيارة الحمل بيك اب دبل قمارة التي كانت تسير في اتجاهها الصحيح. 

واوصى حاجي السائقين بالانتباه عند محاولة اجتياز السيارة التي امامهم في الطرق ذات الاتجاهين ان ينظروا الى السيارات في الاتجاه الثاني فاذا كانت السيارة القادمة قريبة يجب الا يحاول مواصلة الاجتياز.

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