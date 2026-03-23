سقوط 4 طائرات مسيّرة في قرية بگرميان دون خسائر

أفاد مصدر أمني في إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بسقوط أربع طائرات مسيّرة في إحدى القرى، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربع طائرات مسيّرة سقطت، ظهر اليوم، في قرية (كاني زرد) التابعة لقضاء رزگاري ضمن إدارة گرميان".

وبحسب المصدر، فإن "الجهات الأمنية باشرت بعمليات رفع وإزالة حطام الطائرات من موقع الحادث"، مرجحاً أن "تكون هذه الطائرات إيرانية المنشأ".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار تُذكر حتى الآن"، مشيراً إلى استمرار التحقيقات لمعرفة ملابساته.