السليمانية.. مصرع سائق بحادث سير وإصابة طاقم مروحية حاولت انتشال جثته

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الجمعة، بأن سائقاً فقد حياته جراء سقوط سيارته من جبل أزمر قرب ناحية هەڕووتە في مدينة السليمانية، فيما أصيب طاقم مروحية إنقاذ خلال محاولة انتشال جثة السائق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيارة انحرفت وسقطت في منحدر جبلي ما أدى إلى مصرع سائقها على الفور، وبسبب صعوبة تضاريس المنطقة تعقدت جهود انتشال الجثة".

وأضاف أن "مروحية تابعة لفريق الطيران في السليمانية هرعت إلى موقع الحادث لنقل جثمان الضحية، إلا أنها فقدت السيطرة بسبب وعورة المكان"، مشيراً إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقم المروحية بجروح، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في ملابسات سقوط المروحية.

ولم تصدر الجهات الأمنية أو الصحية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن ملابسات الحادث أو الوضع الصحي للجرحى.