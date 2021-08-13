سقوط مدني ضحية بإطلاق نار من الجيش التركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة دهوك يوم الجمعة بأن مدنياً سقط ضحية بإطلاق نار من قبل الجيش التركي المتمركز بمناطق قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مواطناً من قرية دشيش التابعة للناحية يُدعى "إبراهيم حسن" سقط ضحية صباح اليوم بإطلاقة نارية من قبل الجيش التركي.

وأضاف ان الضحية كان في مزرعته بالقرية التي أُخليت من ساكنيها قبل أكثر من شهرين بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

المسؤول المحلي أوضح بأن جثة الضحية نقلت الى مستشفى قضاء زاخو.