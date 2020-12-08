سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-08T11:51:47+0000
سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وذلك عقب يوم دام نتيجة مصادمات بين قوات أمنية ومحتجين على تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين أحاطوا بمقر للإتحاد الوطني في ناحية تكية وحاولوا إحراقه، مما دفع أمن المقر إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء لإبعادهم.

وأضاف، أن بعض المتظاهرين تصادموا مع أمن مقر الإتحاد وأوقعوا أحد عناصره ضحية، وأصيب أخرون.

وأضاف أن متظاهرين أضرموا النيران بمبنى التربية في قضاء شهرزور، كذلك في مبنى دائرة المرور في ناحية خورمال.

وتخللت احتجاجات امس الإثنين في السليمانية أعمال عنف واسعة النطاق قضى خلالها شخصان وأصيب عدد آخر بجروح، فضلاً عن إضرام النار بمقرات حزبية ومؤسسات حكومية.

related

قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

Date: 2020-12-07 06:58:54
قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

الثقافة الكوردستانية تغلق قناة "NRT" لمدة اسبوع لمخالفتها المعايير

Date: 2020-12-07 08:37:00
الثقافة الكوردستانية تغلق قناة "NRT" لمدة اسبوع لمخالفتها المعايير

محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

Date: 2020-12-07 11:55:56
محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

صدامات بين الأمن ومتظاهرين بعد إضرام النيران بقائمقامية سيد صادق السليمانية

Date: 2020-12-07 13:01:12
صدامات بين الأمن ومتظاهرين بعد إضرام النيران بقائمقامية سيد صادق السليمانية

تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-05-30 16:07:13
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

تعطيل الدوام الرسمي لغاية نهاية حزيران في السليمانية

Date: 2020-06-20 11:49:45
تعطيل الدوام الرسمي لغاية نهاية حزيران في السليمانية

السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

Date: 2020-06-10 21:11:55
السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

محافظ السلیمانیة يوجه نداءً للأحزاب الكوردية

Date: 2020-09-14 09:41:52
محافظ السلیمانیة يوجه نداءً للأحزاب الكوردية