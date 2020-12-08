سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وذلك عقب يوم دام نتيجة مصادمات بين قوات أمنية ومحتجين على تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين أحاطوا بمقر للإتحاد الوطني في ناحية تكية وحاولوا إحراقه، مما دفع أمن المقر إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء لإبعادهم.

وأضاف، أن بعض المتظاهرين تصادموا مع أمن مقر الإتحاد وأوقعوا أحد عناصره ضحية، وأصيب أخرون.

وأضاف أن متظاهرين أضرموا النيران بمبنى التربية في قضاء شهرزور، كذلك في مبنى دائرة المرور في ناحية خورمال.

وتخللت احتجاجات امس الإثنين في السليمانية أعمال عنف واسعة النطاق قضى خلالها شخصان وأصيب عدد آخر بجروح، فضلاً عن إضرام النار بمقرات حزبية ومؤسسات حكومية.