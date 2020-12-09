سقوط متظاهر ضحية أثناء محاولة حرق مقار حزبية في جمجمال السليمانية

شفق نيوز/ سقط متظاهر ضحية، يوم الأربعاء، بعد تصادم مع أمن مبان حكومية في قضاء جمجمال في السليمانية.

وقال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن متظاهرين حاولوا إضرام النيران بمقار حزبية في قضاء جمجمال، لكن عناصر الحماية أطلقوا رشقات من الرصاص لإبعادهم، مما تسبب بمقتل احد المتظاهرين على الفور.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.