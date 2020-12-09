سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سقوط متظاهر ضحية أثناء محاولة حرق مقار حزبية في جمجمال السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-09T14:30:23+0000
سقوط متظاهر ضحية أثناء محاولة حرق مقار حزبية في جمجمال السليمانية

شفق نيوز/ سقط متظاهر ضحية، يوم الأربعاء، بعد تصادم مع أمن مبان حكومية في قضاء جمجمال في السليمانية.

وقال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن متظاهرين حاولوا إضرام النيران بمقار حزبية في قضاء جمجمال، لكن عناصر الحماية أطلقوا رشقات من الرصاص لإبعادهم، مما تسبب بمقتل احد المتظاهرين على الفور.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

 

related

محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

Date: 2020-12-07 11:55:56
محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

صدامات بين الأمن ومتظاهرين بعد إضرام النيران بقائمقامية سيد صادق السليمانية

Date: 2020-12-07 13:01:12
صدامات بين الأمن ومتظاهرين بعد إضرام النيران بقائمقامية سيد صادق السليمانية

سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

Date: 2020-12-08 11:51:47
سقوط عنصر أمن ضحية وحرق مبانٍ حكومية بتجدد الاحتجاجات في السليمانية

قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

Date: 2020-12-07 06:58:54
قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

الثقافة الكوردستانية تغلق قناة "NRT" لمدة اسبوع لمخالفتها المعايير

Date: 2020-12-07 08:37:00
الثقافة الكوردستانية تغلق قناة "NRT" لمدة اسبوع لمخالفتها المعايير

حريقان يلتهمان مساحة كبيرة من الاراضي في السليمانية واعتقال متورطين

Date: 2019-06-23 14:44:37
حريقان يلتهمان مساحة كبيرة من الاراضي في السليمانية واعتقال متورطين

وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

Date: 2019-10-03 10:04:47
وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-19 13:38:45
ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية