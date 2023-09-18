سقوط قذيفتي هاون على قرية في ريف أربيل غالبية سكانها من الكاكائيين

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي يوم الاثنين، بسقوط قذيفتين على قرية غالبية سكانها من الديانة الكاكائية، في قضاء خبات التابع لأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قذيفتي هاون سقطتا اليوم على قرية (سفيه) ذات الغالبية الكاكائية، ضمن قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل".

وأضاف المصدر، أن "إحدى القذائف سقطت على سطح منزل في القرية دون وقوع خسائر"، لافتاً إلى أن "مصدر القذائف غير معروف، لكن قوات الأمن تحقق في الهجوم".