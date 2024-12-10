سقوط قذيفة تركية على مدرسة شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط قذيفة تركية على مدرسة في قرية برجي شمال دهوك خلال العمليات العسكرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قذيفة أطلقتها الدفاعات التركية المتمركزة على قمم جبل متين، استهدفت باحة مدرسة نهيل الواقعة داخل قرية برجي التابعة لقضاء العمادية في شمال محافظة دهوك، وذلك أثناء العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

ووفقًا للمصادر المحلية، لم تسفر القذيفة عن أي إصابات بشرية أو أضرار جسيمة في المبنى المدرسي، إلا أن الحادثة تسببت في حالة من الهلع والخوف الشديد بين سكان القرية.