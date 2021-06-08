سقوط عنصر بيشمركة ضحية برصاص قناص عمالي استهدف دورية كوردية عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن سقوط عنصر من قوات البيشمركة ضحية بنيران قناص من حزب العمال الكوردستاني PKK في محافظة دهوك.

وقالت المؤسسة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مسلحي حزب العمال هاجموا بواسطة القنص قوة من البيشمركة التابعة لقيادة دهوك بعد وصولها الى منطقة سري ستلافاني، في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو، شمالي المحافظة، عند الساعة السابعة صباحا".

وأوضح أن هجوم القنص أسفر عن "استشهاد عنصر من البيشمركة يدعى رضوان محمد علي".

من جانبه أفاد مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم وقع أثناء توجه رتل مكون من قوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية على الطريق بين قريتي بهير واسطبلان شمال ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من هجوم استهدف البيشمركة بجبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى، بنيران حزب العمال ايضاً.