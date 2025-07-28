سقوط طائرتين مسيرتين في حدود أربيل (فيديو)

شفق نيوز– أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، صباح اليوم الاثنين، بسقوط طائرتين مسيرتين ضمن حدود قضاء خبات غربي المحافظة، عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة الأولى سقطت في قرية كورگوسك التابعة للقضاء، فيما سقطت الثانية على مبنى مقهى شعبي في ناحية رزكاري ضمن القضاء ذاته.

ولم تعرف بعد الجهة التي أطلقت الطائرتين، كما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على مقطعي فيديو، تنشرهما أدناه لآثار سقوط الطائرتين.