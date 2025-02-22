سقوط طائرة مسيّرة "مجهولة المصدر" على منزل شمال دهوك
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرة
مجهولة المصدر على أحد المنازل في مركز ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمال
محافظة دهوك.
وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت
على منزل أحد المواطنين، مسببةً أضراراً مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية".
وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مركز ناحية ديرلوك،
فيما شهدت مناطق أخرى من قضاء العمادية سابقاً سقوط عدة طائرات مسيّرة على منازل
المواطنين.
يُذكر أن المنطقة تشهد صراعاً مسلحاً بين حزب العمال الكوردستاني
والجيش التركي، حيث يستخدم الطرفان الطائرات المسيّرة، إلى جانب الأسلحة الخفيفة
والثقيلة، في المواجهات.