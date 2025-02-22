سقوط طائرة مسيّرة "مجهولة المصدر" على منزل شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر على أحد المنازل في مركز ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت على منزل أحد المواطنين، مسببةً أضراراً مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مركز ناحية ديرلوك، فيما شهدت مناطق أخرى من قضاء العمادية سابقاً سقوط عدة طائرات مسيّرة على منازل المواطنين.

يُذكر أن المنطقة تشهد صراعاً مسلحاً بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، حيث يستخدم الطرفان الطائرات المسيّرة، إلى جانب الأسلحة الخفيفة والثقيلة، في المواجهات.