كشف طبيعة حدث أمني قرب حقل كورمور في إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير ناحية قادر كريم، التابعة لقضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية، عن طبيعة حدث أمني جرى بالقرب من حقل كورمور الغازي.

ونفى مدير الناحية، صديق محمد، لوكالة شفق نيوز، سقوط طائرة مسيرة قرب الحقل الذي تديره شركة "دانا غاز" الإماراتية، مؤكداً أن "التفجير هو عملية تفجير الغام".

وأضاف محمد، أن "العملية تمت أثناء تنظيف حقل الألغام من قبل فريق حكومي متخصص، في تمام الساعة 10:20 صباحاً، وبعلم من إدارة الناحية وقوات الأسايش".

وقبل ذلك، أفاد مصدر محلي، بسقوط طائرة مسيّرة ضمن حدود ناحية قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بالقرب من حقل كورمور الغازي.

ويُعد حقل كورمور من أبرز الحقول الغازية في إقليم كوردستان، وقد شهد خلال الفترة الماضية هجمات عدة استهدفته بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما دفع الجهات الأمنية إلى تعزيز إجراءات الحماية في محيطه.