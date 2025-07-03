سقوط طائرة مسيّرة انتحارية في منطقة مفتوحة بإقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية/ ديالى

أفاد مصدر أمني خاص، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة مفخخة مجهولة الهوية ضمن حدود ناحية كوكز التابعة لقضاء كفري ضمن ادارة منطقة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيّرة محملة بصاروخين سقطت في منطقة مفتوحة وخالية من السكان، الأمر الذي حال دون وقوع أي أضرار مادية او اصابات بشرية تذكر".

وأضاف المصدر أن "قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث فوراً، وشرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات السقوط وتحديد الجهة المالكة أو المشغّلة للطائرة".

في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر، إن الطائرة المسيرة كانت انتحارية وسقطت في منطقة "مارالله" في ناحية "كوكز" من جهة محافظة ديالى.

من جهته أكد العقيد سلام عبد الخالق، المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان، في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في تمام الساعة الـ 1:20 ظهرًا، حيث سقطت المسيّرة في منطقة مفتوحة قرب القضاء.

وأشار البيان إلى أن "قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وفتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث وملابساته".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حالات سقوط أو رصد طائرات مسيّرة في عدد من مناطق العراق، وسط تساؤلات حول هوية الجهات المشغّلة لها، والغاية من تحليقها في أجواء المناطق غير العسكرية.