سقوط طائرة مسيّرة في إحدى قرى حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

أفاد مصدر خاص، يوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة في إحدى القرى التابعة لمحافظة حلبجة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة سقطت، فجر اليوم، في قرية عنبي التابعة لمحافظة حلبجة، بإقليم كوردستان، دون أن تسفر عن أي أضرار، فيما لم تُعرف طبيعة المسيّرة أو أسباب سقوطها حتى الآن.

وفي إطار متابعة الحادث، تواصل مراسل وكالة شفق نيوز مع قائممقام قضاء حلبجة سمكو محمد، الذي أكد أنه لا يمتلك حتى الآن معلومات دقيقة بشأن الحادثة، مبيناً أنه سيتوجه إلى موقع سقوط المسيّرة للاطلاع ميدانياً على ملابسات الواقعة.

وأضاف القائممقام، أنه بعد استكمال الكشف على الموقع وجمع المعلومات، سيتم إطلاع وسائل الإعلام على أسباب الحادث وحجم الأضرار، إن وجدت.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة أمنية أو عسكرية بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الحادث أو هوية المسيّرة.