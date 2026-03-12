سقوط طائرة مسيّرة على منزل في السليمانية (فيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش إقليم كوردستان، يوم الخميس، سقوط طائرة مسيّرة على سطح منزل في أحد أحياء مدينة السليمانية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت صباح اليوم، في حي قلاوة بمدينة السليمانية، حيث سقطت طائرة مسيّرة على سطح أحد المنازل.

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكدت المديرية أن التحقيقات ما تزال مستمرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.