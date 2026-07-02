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    • سقوط طائرة مسيّرة على جبل في منطقة هرير بأربيل واندلاع حريق

    سقوط طائرة مسيّرة على جبل في منطقة هرير بأربيل واندلاع حريق
    2026-07-02T16:21:17+00:00

    شفق نيوز- أربيل

    أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة مفخخة على أحد الجبال في منطقة هرير التابعة لمحافظة أربيل.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سقوط المسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في موقع الحادث، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

    وبحسب المعلومات الأولية، لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، فيما لم تُعرف بعد ملابسات سقوط المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، بانتظار صدور توضيحات رسمية.

    وكان كريم بروزي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بتعرض مقر لقوات الحزب في (دولي آلانه) بمنطقة باليسان شمال أربيل لهجوم بطائرة مسيرة.

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