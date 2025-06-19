سقوط طائرة مسيرة "مفخخة" في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت في قضاء كويسنجق ضمن محافظة اربيل".

واضاف أن "الطائرة مجهولة الهوية"، مبينا أن "الطائرة انفجرت بعد سقوطها".

وكان قائمقام قضاء دوكان في محافظة السليمانية، سيروان سرحد، أعلن يوم الخميس، عن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في إحدى المناطق الزراعية بناحية "بنگرد" التابعة للقضاء، دون وقوع أضرار بشرية.

وكان مصدر أمنيا أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة يُرجح أنها إيرانية الصنع، في ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوّقت الموقع بالكامل بانتظار تفجيرها عن بُعد.