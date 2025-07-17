هجومان بطائرتين مسيرتين مفخختين في اربيل وزاخو إحداهما استهدفت حقلا نفطيا

شفق نيوز - اربيل / زاخو

أفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة في محافظة اربيل بحادث هو الثاني من نوعه في غضون ساعات قلائل.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في الساعة الـ10:50 قرب قرية سوريژة التابعة لناحية شمامك في محافظة أربيل.

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت من فجر اليوم الخميس سقطت طائرة مسيّرة مفخخة قرب قرية "جێژنیکان" التابعة لناحية بحركة في محافظة أربيل، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.

في غضون ذلك أعلن الجهاز في بيان ثان، أنه استُهدِفَ مجددًا حقل نفط DNO في منطقة طاوكي ضمن حدود الإدارة الذاتية لزاخو في الساعة الـ 10:55،، عبر طائرة مسيّرة مفخخة، ولحسن الحظ، لم يُسجّل وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.

في غضون ذلك أكدت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، استهداف حقل نفط شركة DNO في طاوكي بإدارة منطقة زاخو المستقلة، مشيرة الى ان الهجوم لم يسفر عن خسائر بالارواح او اضرار مادية.

ونددت الوزارة في بيان، بشدة مثل هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.

وجددت الثروات الطبيعية، دعوتها الى الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى حماية أرواح المواطنين القريبين من هذه المناطق، والموظفين المدنيين ومنع الاعتداءات على اقليم كوردستان وقطاع الطاقة.

يأتي هذا في إطار سلسلة من الهجمات المتزامنة بالطائرات المسيّرة التي يشهدها إقليم كوردستان منذ أيام، والتي طالت منشآت وحقولاً نفطية حيوية في أربيل ودهوك، وأدت إلى توقف الإنتاج في بعض المواقع، ما تسبب بخسائر مادية مباشرة لقطاع الطاقة في الإقليم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، إلا أن وزارة داخلية كوردستان كانت قد اتهمت سابقاً فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراءها.

وتتزامن هذه الهجمات مع تصاعد التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل، وسط خلافات مستمرة تتعلق بملف تصدير النفط وتسوية رواتب موظفي الإقليم.