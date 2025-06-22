سقوط طائرة مسيرة "مجهولة" في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية داخل حدود محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت في قرية بيورە التابعة لناحية شارباژير"، مبينًا أن "قوات الأمن توجهت على الفور إلى موقع الحادث وشرعت في تحقيق ميداني لمعرفة طبيعة الطائرة وأسباب سقوطها".

وأضاف أن "الطائرة المسيرة يشتبه بأنها إيرانية، ولم يتم التأكد حتى الان"، مبينا أن "فرق التحري تقوم بجمع المعلومات والأدلة من مكان الحادث، وسط تحفّظ رسمي على التفاصيل".