سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في أربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في إحدى القرى، فيما تحلق طائرتان مروحيتيان في سماء المكان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إنه "قبل نحو نصف ساعة من الآن، سقطت طائرة مسيّرة بالقرب من قرية پيرداوود في محيط محافظة أربيل، فيما حلقت مروحيتان في أجواء المنطقة، وتقتربان من موقع سقوط الطائرة المسيّرة".

وأضافوا "حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد أسقِطت أم سقطت من تلقاء نفسها، وكذلك مجهولة الجهة التي انطلقت منها الطائرة".