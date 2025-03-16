سقوط طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" في السليمانية تتسبب بأضرار مادية

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء دوكان في السليمانية، سيروان سرحت، مساء اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في إحدى القرى، مخلفة أضرار مادية من دون تسجيل أية إصابات بشرية، مؤكداً أن القوات الأمنية باشرت بالتحقيق في الحادث.

وقال سرحت لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت مساء اليوم في قرية سوفیان التابعة لناحية بنگرد في قضاء دوكان، وجزء منها يقط فوق عجلة بينما سقط الجزء الآخر على مزرعة في القرية".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين، والأضرار اقتصرت على الممتلكات"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وبدأت على الفور إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وأشار المسؤول إلى أنه "تبين من خلال التحقيقات الأولية أن أحد أجزاء الطائرة كان تحمل عبارة (بيرق دار)، وهو ما قد يشير إلى مصدر الطائرة أو الجهة التي كانت تشغلها".

يشار إلى أن "بيرقدار" هي طائرة مسيرة تركية يستخدمها الجيش التركي في عملياته العسكرية، كما يتم تصديرها إلى عدد من البلدان.