سقوط طائرة مسيرة في مخيم للنازحين شمالي زاخو

شفق نيوز – دهوك

أفاد مصدر أمني، فجر يوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت داخل مخيم دركار للنازحين الواقع في شمال ادارة زاخو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطت على مبنى مدرسة داخل المخيم، ما ادى الى حدوث أضرار مادية في البناية دون تسجيل اي اصابات بين صفوف النازحين".

يشار إلى ان هذه المنطقة، تشهد منذ عقود صراعا مسلحا بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية، ودائما ما تتعرض لسقوط قذائف، بسبب النزاع بين الطرفين.