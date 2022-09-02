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سقوط طائرة مسيرة في مجمع سكني شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-02T10:20:02+0000
سقوط طائرة مسيرة في مجمع سكني شمالي دهوك

شفق نيوز/ سقطت طائرة استطلاع مسيرة مجهولة المصدر، اليوم الجمعة، على منزل في مجمع "سيرى" بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن طائرة استطلاع مسيرة وقعت قبل قليل فوق سطح منزل أحد المواطنين في مجمع "سيرى" بناحية شيلادزى التابع لقضاء العمادية.

وأوضح المصدر ان الحادث لم يسفر عن اضرار او ضحايا.

وينشط في مناطق شمالي محافظة دهوك حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة، وقد تصاعدت في السنوات الأخيرة الصراع المحتدم بين تركيا والحزب في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان مما أسفر عن سقوط مدنيين ضحايا وجرحى إضافة لنزوح آلاف السكان من عشرات القرى.

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