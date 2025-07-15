سقوط طائرة مسيرة في "جمجمال" السليمانية يحدث انفجارا قويا

شفق نيوز - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيّرة داخل الحدود الإدارية لناحية "تكية" التابعة لمحافظة السليمانية محدثة انفجاراً شديداً في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيّرة سقطت صباح اليوم داخل حدود ناحية تكية بمحافظة السليمانية، وتحديداً في محيط منطقة خەندان، ما أسفر عن تصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف في مكان الحادث".

وأضاف، أن "سقوط المسيّرة تسبب بصوت انفجار قوي، ما أثار الخوف والذعر بين المواطنين القاطنين في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وبدأت إجراءات التحقيق والتأمين".

ولم تُعرف حتى الآن الجهة التي أطلقت المسيّرة أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها، وسط ترقب أمني في المنطقة بانتظار نتائج التحقيق.