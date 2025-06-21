سقوط طائرة مسيرة في جبل "قرچوغ" قرب قضاء مخمور .. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيرة إيرانية، فوق جبل قرچوغ قرب قضاء مخمور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة قادمة من الأراضي الإيرانية، سقطت ظهر اليوم، فوق جبل قرچوغ قرب قضاء مخمور في محافظة أربيل".

وشهدت أربيل سقوط عدة طائرات مسيرة إيرانية، منذ اندلاع الصراع المسلح بينها وبين إسرائيل، منذ يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو الجاري، وتلك الطائرات كانت متجهة نحو إسرائيل، ويرجح ان يكون سقوطها بسبب أعطال فيها.