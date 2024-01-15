سقوط 4 ضحايا من المدنيين واصابة خمسة آخرين جراء الهجمات التي استهدفت اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن القصف الذي استهدف مدينة اربيل اسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربع ضحايا سقطوا فيما أُصيب خمسة آخرون جراء سلسلة الضربات التي شنها الحرس الثوري الإيراني والتي استهدفت مدينة اربيل.

وأوضح المصدر أن عددا من الضربات استهدفت منزل رجل الاعمال الكوردي (بيشرو دزيي) صاحب مجمع "امباير" وعدد من الشركات التجارية والاستثمارية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، تدمير مقرات "تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية" المناهضة لإيران في المنطقة بالصواريخ الباليستية ليل الاثنين على الثلاثاء.