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سقوط ضحيتين بحادثين جديدين بسبب السيول والأمطار في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-18T05:47:47+0000
سقوط ضحيتين بحادثين جديدين بسبب السيول والأمطار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توفي مراهق بسبب انزلاق قدمه وسقوطه بمياه السيول في منطقة "تكية كاكا مند" التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقالت بلدية المنطقة في بيان اليوم، إن ذلك المراهق، ومعه شخصان آخران كانوا يصطادون من على جسر "جمجمال"، موضحة أن الأول انزلقت قدمه ليسقط في المياه ويفارق الحياة على اثرها.

وأضاف البيان أن المراهق يُدعى "راميار بختيار" ويبلغ من العمر 15 عاماً، وهو من سكنة منطقة "تكية كاكا مامند".

وفي ناحية "طق طق" في اربيل لقي شخص حتفه مساء أمس بعد أن تعرض لإصابة بصاعقة رعدية.

وكانت سيول جارفة قد اجتاحت عدة أحياء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح يوم الجمعة نتيجة تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 12 شخصا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان.

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