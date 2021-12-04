سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط ضحية وجرحى بإطلاق نار على قوات الشرطة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T19:18:53+0000
سقوط ضحية وجرحى بإطلاق نار على قوات الشرطة في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت شرطة السليمانية بسقوط ضحية وجرحى من قواتها مساء يوم السبت بهجوم مسلح على قوات الشرطة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية استجابت لنداء امرأة في منطقة تانجرو".

وأضاف أن أحد أقارب المرأة قام بإطلاق النار على مفرزة الشرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبه، قال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن النقيب محمد لطيف سقط ضحية وأصيب 4 عناصر شرطة جراء إطلاق النار عليهم.

related

المقاتلات التركية تشن غارات على مناطق شمال السليمانية

Date: 2021-02-02 08:36:25
المقاتلات التركية تشن غارات على مناطق شمال السليمانية

تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-01 23:43:18
تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

حصيلة الوفيات في السليمانية ترتفع الى 12 حالة

Date: 2020-06-26 18:06:49
حصيلة الوفيات في السليمانية ترتفع الى 12 حالة

انتخاب عمر السيد علي لمنصب المنسق العام لحركة التغيير

Date: 2019-09-14 11:47:18
انتخاب عمر السيد علي لمنصب المنسق العام لحركة التغيير

السليمانية.. مقتل أربعة اشخاص جراء انفجار غامض بسيارة كانت تقلهم

Date: 2021-06-13 12:54:03
السليمانية.. مقتل أربعة اشخاص جراء انفجار غامض بسيارة كانت تقلهم

السليمانية توجه ضربة لوباء كورونا

Date: 2020-08-16 18:05:13
السليمانية توجه ضربة لوباء كورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات

Date: 2020-06-18 12:26:07
ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية الى خمس حالات

قوة تقتحم دائرة المرور بالسليمانية وتعتدي بالضرب على المنتسبين

Date: 2020-07-26 07:42:56
قوة تقتحم دائرة المرور بالسليمانية وتعتدي بالضرب على المنتسبين