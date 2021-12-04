سقوط ضحية وجرحى بإطلاق نار على قوات الشرطة في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت شرطة السليمانية بسقوط ضحية وجرحى من قواتها مساء يوم السبت بهجوم مسلح على قوات الشرطة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية استجابت لنداء امرأة في منطقة تانجرو".

وأضاف أن أحد أقارب المرأة قام بإطلاق النار على مفرزة الشرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبه، قال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن النقيب محمد لطيف سقط ضحية وأصيب 4 عناصر شرطة جراء إطلاق النار عليهم.