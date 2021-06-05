قصف صاروخي لحزب العمال الكوردستاني يوقع ضحايا وجرحى من البيشمركة في دهوك (تصحيح)

شفق نيوز/ سقط عدد من عناصر قوات البيشمركة اليوم السبت ضحايا بقصف صاروخي شنه عناصر حزب العمال الكوردستاني بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر عسكري رفيع وكالة شفق نيوز، بأن قوة من البيشمركة توجهت إلى نقطة (الانكليز) في جبل (متين) فجر اليوم لإنشاء نقطة عسكرية جديدة بهدف حفظ الأمن في المنطقة.

وأضاف المصدر أن عجلة هندسة الألغام المرافقة لدورية البيشمركة تعرضت لهجوم بصاروخ نوع "كورنيت" من قبل حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا من البيشمركة وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأكد رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي لوكالة شفق نيوز، سقوط عدد من الضحايا والجرحى من قوات البيشمركة بكمين نصبه عناصر حزب العمال في جبل (متين).