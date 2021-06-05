سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف صاروخي لحزب العمال الكوردستاني يوقع ضحايا وجرحى من البيشمركة في دهوك (تصحيح)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-05T06:46:37+0000
قصف صاروخي لحزب العمال الكوردستاني يوقع ضحايا وجرحى من البيشمركة في دهوك (تصحيح)

شفق نيوز/ سقط عدد من عناصر قوات البيشمركة اليوم السبت ضحايا بقصف صاروخي شنه عناصر حزب العمال الكوردستاني بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر عسكري رفيع وكالة شفق نيوز، بأن قوة من البيشمركة توجهت إلى نقطة (الانكليز) في جبل (متين) فجر اليوم لإنشاء نقطة عسكرية جديدة بهدف حفظ الأمن في المنطقة.

وأضاف المصدر أن عجلة هندسة الألغام المرافقة لدورية البيشمركة تعرضت لهجوم بصاروخ نوع "كورنيت" من قبل حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا من البيشمركة وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأكد رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي لوكالة شفق نيوز، سقوط عدد من الضحايا والجرحى من قوات البيشمركة بكمين نصبه عناصر حزب العمال في جبل (متين).

related

قصف تركي مكثف يطال مناطق حدودية في اقليم كوردستان

Date: 2020-12-30 09:09:10
قصف تركي مكثف يطال مناطق حدودية في اقليم كوردستان

خلال 24 ساعة .. تجدد القصف التركي على مناطق شمالي دهوك

Date: 2021-03-14 11:55:37
خلال 24 ساعة .. تجدد القصف التركي على مناطق شمالي دهوك

حزب العمال يدكّون بقصف صاروخي قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك

Date: 2021-04-27 10:26:40
حزب العمال يدكّون بقصف صاروخي قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك

المقاتلات التركية تشن غارات "عنيفة" شمال شرق دهوك

Date: 2021-02-10 09:43:12
المقاتلات التركية تشن غارات "عنيفة" شمال شرق دهوك

ارتفاع حصيلة الضحايا للقصف التركي على بلدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-19 16:11:03
ارتفاع حصيلة الضحايا للقصف التركي على بلدة في اقليم كوردستان

المدفعية التركية تقصف بلدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-12-13 09:30:56
المدفعية التركية تقصف بلدة في اقليم كوردستان

تركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في جبل "كارة" بدهوك

Date: 2021-02-14 05:55:16
تركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في جبل "كارة" بدهوك

قذائف مدفعية تركية تتساقط قرب أحد أشهر المعالم السياحية بدهوك

Date: 2020-08-11 18:19:12
قذائف مدفعية تركية تتساقط قرب أحد أشهر المعالم السياحية بدهوك