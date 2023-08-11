سقوط ضحايا بقصف جوي يستهدف عجلة بقضاء "بينجوين" في السليمانية

شفق نيوز/ شنت طائرة مسيرة مجهولة، بعد ظهر اليوم الجمعة، ضربة جوية استهدفت بها عجلة على الطريق الرئيس المؤدي إلى قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون العجلة لقوا حتفهم جراء هذا القصف.

وكثّفت القوات التركية مؤخرا من القصف الجوي الذي استهدفت بها نقاطاً محددة في إقليم كوردستان زاعمة أنها لعناصر في حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في تركيا.