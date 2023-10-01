سقوط صهريج كبير من اعلى جسر في اربيل.. صور

شفق نيوز/ سقط صهريج مخصص لنقل الاسمنت من أعلى جسر في إحدى مناطق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صهريجا لنقل الإسمنت الخام سقط، بعد ظهر اليوم، من أعلى جسر الشارع 120 قرب منطقة هوليري نوي، مرجحا فقدان سيطرة السائق على قيادة الصهريج.

واشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة السائق بجروح مختلفة تم نقله الى المستشفى، فضلا عن اضرار مادية كبيرة في الصهريج، لافتا إلى أن حادث سقوط الصهريج أدى إلى إعاقة حركة السير في الطريق.