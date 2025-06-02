اربيل.. جريح باطلاق نار وسقوط عمال  داخل مشروع ماء

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، يوم الاثنين، بإصابة خمسة عمال جراء سقوطهم داخل مشروع ماء أثناء عمليات إعادة التأهيل.

وقال المتحدث باسم المديرية، شاخوان علي، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة عمال من القومية العربية سقطوا تحت مشروع الإفراز أثناء عمليات إعادة التأهيل"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من استخراجهم ونقلهم إلى المستشفى".

وأضاف أن "أربعة من المصابين حالتهم الصحية مستقرة، فيما يتلقى المصاب الخامس العلاج في المستشفى، إلا أنها فارق الحياة بسبب الاصابة البليغة".

وفي اربيل ايضا، أفاد مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، بأن شخصاً أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار أمام مبنى محكمة أربيل.

وأوضح المصدر، استناداً إلى المعلومات الأولية، أن مطلق النار تم اعتقاله بعد الحادث.