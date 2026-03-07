سقوط ثلاث مسيرات شمال اربيل

شفق نيوز - اربيل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء "جومان" شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، أن ثلاث طائرات مسيّرة (درون) سقطت، صباح اليوم السبت، ضمن الحدود الإدارية للقضاء الواقع على الحدود الايرانية التركية.

وذكرت المديرية في بيان، أن هذا الاستهداف انتهى من دون تسجيل أي خسائر بشرية، ولم يشر البيان الى هوية تلك المسيرات.

ويشهد إقليم كوردستان تصاعداً في حدة التوترات العسكرية مؤخراً، حيث تعرضت مواقع استراتيجية، من بينها قاعدة "حرير" ومطار أربيل الدولي، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.