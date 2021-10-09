سقوط امرأة ضحية وإصابة اثنين آخرين بقصف جوي تركي بالسليمانية

شفق نيوز/ أفاد المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت بقصف الطائرات التركية لحدود قضاء جمجمال في محافظة السليمانية مما أسفر عن سقوط ضحايا.

ووفقا للمعلومات الأولية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن طائرة بدون طيار استهدفت مساء أمس سيارة في قرية قرب جمجمال مما أسفر عن سقوط امرأة ضحية وإصابة أثنين آخرين بجروح.

وأدان المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بيان ذلك القصف قائلا: إن القصف التركي لحدود بلدة قرهنجير "تطور سيء لاستهدافه عمق اقليم كوردستان والعراق"، مطالبا بالايقاف الفوري لمثل هكذا عمليات.

تتمة..