إسقاط 4 مسيرات جديدة في سماء أربيل (فيديوات)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، بإسقاط 4 طائرات مسيرات جديدة في سماء المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن المسيرات تم إسقاطها في سماء منطقة (گزنة) في أطراف أربيل.

وأشار إلى أن أطراف أربيل الحالية تشهد حالياً تحليقاً للمسيرات باتجاه المدينة.

وفي وقت سابق من، مساء اليوم الجمعة، أفاد مصدر محلي، بإسقاط أربع طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأميركية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مبيناً أن المسيرات تم اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التابعة لمطار أربيل الدولي.