التصدي لسلسلة من الهجمات بالمسيرات في سماء اربيل (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، باسقاط 3 طائرات مسيرة قرب قرب القنصلية الأميركية في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسيرات تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية للقنصلية".

وأضاف أن "شظايا المسيرات بعد تفجيرها في الجو، سقطت على سيارة نوع تكسي، وأدت لأضرار مادية".

وخلال 30 دقيقة، تجددت عمليات الاستهداف بالطائرات المسيرة، ووفقا للمصدر، فإن الدفاعات الجوية تصدت لها.

وأشار إلى أن المسيرات التي تم إسقاطها تجاوز عددها الـ6، في حصيلة أولية.