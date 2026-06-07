إسقاط مسيّرتين مجهولتين بقضاء عقرة في دهوك

شفق نيوز - دهوك

أفاد مصدر محلي، صباح اليوم الأحد، بإسقاط طائرتين مسيّرتين مجهولتي الهوية في ناحية "بجيل" التابعة لقضاء عقرة ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مقاتلات حربية تابعة للقوات الأميركية اعترضت المسيّرتين وأسقطتهما في وقت متزامن، مشيراً إلى أن حطامهما سقط في محيط قريتين واقعتين ضمن الحدود الإدارية للناحية، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية محدودة في الموقع.