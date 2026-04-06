إسقاط مسيّرتين حاولتا استهداف مطار أربيل (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإسقاط طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "منظومات الدفاع تمكنت من إسقاط طائرتين كانتا تحلّقان في أجواء أربيل، ويُعتقد أنهما كانتا متجهتين نحو محيط المطار"، مبيناً أن "عملية الإسقاط جرت قبل وصولهما إلى هدفهما".

وأضاف أن "الحادث لم يُسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم والجهة التي تقف وراءه".

وتزامنت هذه الهجمات مع اعتراض هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مبنى القنصلية الأميركية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، قبل قليل، وفقاً لمصدر أمني.