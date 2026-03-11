أربيل والسليمانية.. استهدافات تطال قاعدة أميركية ومقراً للبيشمركة (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء، باسقاط طائرتين مسيرتين في أربيل، واستهداف مقرا للبيشمركة في السليمانية.

وقال مصدر في أربيل لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة حرير في أربيل".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرتين".

وفي السليمانية، بين مصدر أمني، بأن "القوات الامنية تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر قيادة قوات 70 في البيشمركة".

وتابع أن "المقر يقع في مدخل المحافظة بمنطقة طاسلوجة".