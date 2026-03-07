إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باسقاط طائرة مسيرة في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة اسقطت قرب مطار أربيل، دون تسجيل أي أضرار".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.