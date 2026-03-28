إسقاط مسيرتين في أربيل ودهوك (تحديث)

شفق نيوز- أربيل/ دهوك

أفادت مصادر محلية، ليل السبت، بإسقاط طائرتين مسيرتين في أربيل ودهوك.

وقال مصدر في أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بعد اعتراضها".

وفي دهوك، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة شهدت تحليق طائرة مسيرة مجهولة، مما دفع القوات الامنية للتعامل معها بشكل فوري واطلاق النار باتجاهها".

وأضاف أن "الطائرة تم تفجيرها في السماء، قبل وصولها الى اهدافها، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر مادية".