إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، فإن الطائرة المسيرة أُطلقت من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون".

وأضاف "الطائرة المفخخة كانت تستهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل وتم إسقاطها".

وتتعرض مدينة أربيل، وتحديداً مطارها الدولي وقاعدة عسكرية بالقرب منه لقصف بطائرات مسيرة مفخخة من قبل فصائل مسلحة، تحت ذريعة استهداف القوات الأمريكية هناك.